Município está em Estado de Calamidade Pública e por enquanto registra quatro casos confirmados do novo vírus

publicado em 09/04/2020

A morte de um idoso entre 70 e 79 está sendo investigada em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Da redaçãoSubiu para quatro o número de casos positivos de coronavírus em Votuporanga. A informação é do Boletim Epidemiológico divulgado na noite desta quinta-feira (9) pela Secretaria Municipal da Saúde. Também foi registrada uma morte suspeita pela doença na cidade.A Secretaria Municipal da Saúde está investigando o óbito de um homem na faixa de 70 a 79 anos, com comorbidades. Ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e logo em seguida foi a óbito.Votuporanga registra no momento 54 casos notificados como suspeitos de coronavírus, além de 58 exames que deram negativo para a doença e 19 casos descartados. No total, há 275 pessoas com sintomas não graves sendo monitoradas em suas casas no município.