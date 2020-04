Apesar das críticas ao presidente, hidroxicloriquina foi utilizada no hospital local para a cura de quatro pacientes

publicado em 07/04/2020

O presidente Jair Bolsonaro deixou à mostra uma caixa de um remédio feito com hidroxicloroquina (Marcos Corrêa/PR - UOL)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O hidroxicloroquina, medicamento tão comentado pelo presidente Jair Bolsonaro para o tratamento de pacientes com coronavírus, foi utilizado pela Santa Casa de Votuporanga na cura de quatro pacientes que testaram positivo para a doença. A informação é da CCIH (Comissão de Controle Infecção Hospitalar) a pedido do jornal A Cidade.

Bolsonaro foi criticado por defender o uso de hidroxicloroquina em pacientes com a doença, pelo fato de a substância ainda estar em fase de testes e não ter sido oficialmente adotada pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Ele ainda determinou o desbloqueio de insumos para sua fabricação e zerou os impostos sobre o medicamento.

Apesar das críticas, a terapia com a substância foi adotada como protocolo do Ministério da Saúde. Questionada, a Santa Casa de Votuporanga confirmou que utilizou a substância nos quatro pacientes que foram curados no hospital.

Exclusivo

Ontem A Cidade revelou, com exclusividade, que quatro, dos seis pacientes com coronavírus, que já passaram pela Santa Casa de Votuporanga, estão curados. A informação é de um levantamento feito pela CCIH (Comissão de Controle Infecção Hospitalar) a pedido do jornal.

De acordo com o levantamento, até ontem, 32 pessoas com suspeita de Covid-19 e seis com testes positivos para o novo vírus, passaram por atendimento no centro hospitalar, que é responsável pelo atendimento de 16 municípios, em média complexidade (onde se encaixa a doença) e uma população estimada em 200 mil pessoas.