publicado em 09/04/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Desde o início da pandemia do Coronavírus, a Santa Casa de Votuporanga tem mergulhado diuturnamente em planos de enfrentamento da nova doença, a fim de melhorar a assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados para a COVID 19.A Unidade de Pesquisa Clínica (UNIPEC) da Santa Casa, em parceria com a UNIFEV, atenta às necessidades e com foco na melhoria da saúde, integra o seleto grupo de 40 a 60 instituições, capitaneadas por grandes hospitais de renome nacional como o Hospital Israelita Albert Einstein, HCor (Hospital do Coração), Hospital Sírio Libanês, Hospital Moinhos de Vento, além da Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva (BRICNet) e o Ministério da Saúde, envolvidas em projeto para o tratamento da COVID-19.O objetivo é avaliar a segurança e eficácia dos medicamentos hidroxicloroquina e azitromicina no tratamento de pacientes com infecção pelo vírus SARS-Cov2. Os resultados poderão assegurar a eficácia, segurança e impacto na qualidade de vida das pessoas infectadas pelo Coronavírus.O estudo foi aprovado em tempo recorde pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), devido a gravidade que a situação impõe.A coordenadora da UNIPEC e enfermeira, Renée Amorim, ressaltou a importância desta pesquisa. “O mundo tem enfrentado esta pandemia e a busca por um tratamento eficaz e seguro faz-se necessário. O uso destes medicamentos sem evidência científica pode trazer riscos aos pacientes, por isso este estudo é tão necessário”, afirmou.O médico Dr. Mauro Esteves Hernandes, um dos investigadores do estudo, reforça a necessidade de se comprovar a eficácia, bem como a segurança dessas medicações no tratamento da COVID 19, através de pesquisas clínicas bem delineadas, randomizadas e com número maior de pacientes. “Um comitê de segurança altamente qualificado acompanhará os possíveis eventos adversos. Esperamos contribuir de forma significativa em virtude da gravidade que representa esta pandemia”, disse.Para a infectologista Dra. Talitha Tonini de Oliveira, a pesquisa clínica é fundamental para a descoberta de novos medicamentos, novos tratamentos e formas de tratar que tragam beneficência ao paciente com a segurança necessária. “Nos traz dados importantes e relevantes para o manejo dos pacientes infectados pelo SARS-COV2, nos respaldando quanto aos efeitos colaterais de drogas que estão sendo usadas de forma experimental por não se conhecer exatamente a doença. Nós da Santa Casa fazemos parte deste time dando a oportunidade para nossos pacientes graves fazerem parte deste estudo, que trará resultados significantes para o desfecho da doença”, ressaltou.O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou o trabalho da Unidade de Pesquisa, que coloca a Instituição em evidência no Brasil. “Desenvolvemos estudos em diversas áreas, visando sempre contribuir na qualidade assistencial, incorporação de novas tecnologias e na promoção e acesso à medicina mais atual, com foco na segurança dos nossos pacientes. Esta nova pesquisa, neste momento tão primordial, só mostra o quanto que nossa Santa Casa está à frente, pensando ao longo prazo e na prevenção do Coronavírus”, finalizou.