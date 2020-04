Votuporanga está em Estado de Calamidade Pública

publicado em 02/04/2020

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br



A Santa Casa de Votuporanga divulgou há pouco um boletim informando que mantém internado em sua unidade dois pacientes com testes positivos para coronavírus. De acordo com o material, um está em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos e outro está estável em uma ala isolada.

Ainda de acordo com o documento, outras quatro pessoas estão internadas no hospital com suspeita da doença: uma em estado grave e respirando por aparelhos e três estáveis e em ala isolada.