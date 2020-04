Se a autoridade máxima do município, que deve servir de exemplo, não está preparada para lidar com as críticas e pontos de vista diferentes, fica evidente a sua falta de visão democrática e respeito para com os órgãos de informação

publicado em 17/04/2020

Nunca, em seus 35 anos de história, o jornal A Cidade se deparou com uma decisão tão autoritária, retrógrada e arbitrária como a comunicada pela responsável da assessoria de comunicação da Prefeitura de Votuporanga, a jornalista Lara Rodrigues, segundo ela, por ordem de seus superiores.

Em pleno século 21, no auge da democratização da informação e com leis que garantem seu acesso irrestrito, por todo e qualquer cidadão, o prefeito João Dado determinou, segundo sua assessora, que nenhum pedido de informação solicitado pelo Grupo Cidade de Comunicação (Rádio Cidade FM e Jornal A Cidade) seja respondido.

O chefe do Executivo, determina a sua assessoria, uma autêntica “ditadura da informação” para este órgão de imprensa. A postura do prefeito representa uma afronta à liberdade de expressão e ao direito da população em ter acesso às informações sobre a gestão municipal, e as ter por fontes diversas, possibilitando a formação de opinião.

O que ele e assessoria não entendem, ou simplesmente ignoram, é que ao não atender as demandas da imprensa, o prefeito não está deixando de prestar esclarecimentos simplesmente ao jornal, mas sim à população de Votuporanga e região. A medida pode comprometer até mesmo a transparência da administração municipal. Trata-se de autoritarismo expresso que não combina com os deveres de governantes eleitos em regras democráticas, regidas pelo principio fundamental da impessoalidade.

O objetivo do A Cidade ao solicitar esclarecimentos ao governo municipal é avaliar informações apuradas sobre a gestão pública, muitas delas oriundas da própria população que questiona o serviço público. Cabe ao jornal e a rádio dar espaço ao contraditório, como determinam os princípios do bom jornalismo.

A despeito de decisão do prefeito, conforme comunicado pela sua assessora, o Grupo Cidade de Comunicação seguirá solicitando informações de interesse da população e cedendo espaço à Prefeitura antes de publicar notícias que questionam a administração municipal e suas autoridades - por respeito a nossos leitores e ouvintes, nossos princípios editoriais e, reiteramos, o que nos ensina e recomenda a prática do bom jornalismo.

Por fim, reforçamos que nosso trabalho jornalístico é feito única e exclusivamente pautado na responsabilidade que temos com nossos leitores e ouvintes e não para agradar a este ou aquele governante. A nossa conduta nesses 35 anos de jornalismo livre e independente nos credencia a manter a linha editorial, colocando sempre como prioridade o desejo coletivo da população e nunca o interesse individual de quem quer que seja. Não estamos aqui para falar ou escrever matéria atrelada ao interesse político.