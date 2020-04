A medida de suspensão visa conter a proliferação do novo Coronavírus

publicado em 15/04/2020

As provas objetivas de três Concursos Públicos (nº 001/2020, nº 002/2020 e nº 003/2020) da Prefeitura de Votuporanga que estavam previstas para serem realizadas no dia 26 de abril de 2020 foram suspensas até segunda ordem devido às medidas que visam conter a proliferação do novo Coronavírus (Covid-19). Entre as áreas com vagas abertas está a Secretaria da Saúde com os cargos de Fisioterapia, Medicina Veterinária, Farmácia e Bioquímica, Clínica Médica Geral, Clínica Médica PSF, Apoio Farmacêutico e Agente de Combate às Endemias.No Concurso Público nº 001/2020, foram realizadas 711 inscrições, dentre elas, 248 se inscreveram para Agente Fiscal Tributário I, 60 para Analista do Executivo XVI - Segurança do Trabalho, 90 para Especialista em Saúde I - Fisioterapia, 55 para Especialista em Saúde I - Medicina Veterinária, 82 para Especialista em Saúde VII - Farmácia e Bioquímica, 25 para Especialista em Saúde XIV - Clínica Médica Geral, 13 para Especialista em Saúde XXX - Clínica Médica PSF e 138 para Técnico em Saúde III - Apoio Farmacêutico.Já no edital nº 002/2020, no total 55 candidatos se inscreveram, entre eles, 22 para Agente Operacional VI - Alvenaria e Construção, 8 para Agente Operacional V - Manutenção Hidráulica e 25 para Agente Operacional V - Serviços Funerários.Já para o Concurso Público nº 003/2020 foi disponibilizado o cargo para Agente de Combate às Endemias, que totalizou 135 inscrições.Os candidatos inscritos deverão acompanhar no site da Prefeitura de Votuporanga (http://votuporanga.sp.gov.br/n/home/), Link “Cidadão” – “Concursos”, e/ou da empresa organizadora do concurso (https://www.publiconsult.com.br/) as próximas publicações referentes a data de remarcação das provas.