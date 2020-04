A Associação Paulista de Supermercados – APAS tem acompanhado de perto o aumento de preços de produtos

publicado em 14/04/2020

A Associação Paulista de Supermercados – APAS tem acompanhado de perto o aumento de preços de produtos. Nos casos considerados elevados, o próprio ProconSP já notificou 16 empresas para averiguar se houve prática de preços abusivos, considerando aumentos de até 75,5% para produtos da cesta básica.

A APAS informa que tem mantido entendimentos com a Secretaria da Agricultura, do Governo do Estado e com o ProconSP, para garantir a manutenção de preços adequados dos produtos para os consumidores.

Há de se destacar que também ocorre redução nos preços dos produtos, que acontecem por uma maior oferta do item, bem como a competição da indústria.

Já os supermercados competem muito entre si, fazendo promoções para ganharem a preferência do consumidor.

Além disso, a APAS continua recomendando a seus supermercados associados que não alterem sua margem de lucro neste momento de pandemia e que apenas repassem o aumento da indústria.

Em alguns casos, o crescimento da demanda tem prejudicado a velocidade de reposição desejada. Os supermercados estão inclusive contratando cerca de 5 mil funcionários na Grande São Paulo para substituir colaboradores afastados por pertencerem ao grupo de risco e para reforçar a operação da loja.

Todo o interesse dos supermercados, neste momento difícil para toda a população, é garantir a manutenção do abastecimento com atendimento seguro e preços justos. Os funcionários desses estabelecimentos, considerados essenciais, também estão se desdobrando para manter os supermercados abertos, abastecidos e atendendo o consumidor com todo o respeito que ele merece.

Uma forma do consumidor ajudar na manutenção dos preços é comprando de maneira consciente, não estocando além de suas necessidades do mês.

Outro fator importante é o consumidor substituir um produto quando aquele item aumenta além do normal.