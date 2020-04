Desde o início da pandemia do Coronavírus, diversas ações foram intensificadas para prestar auxílio nas áreas de Assistência Social, Direitos Humanos, Educação e Saúde

publicado em 08/04/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga vem desenvolvendo uma série de ações voltadas às famílias carentes da cidade durante a pandemia do Coronavírus. O Prefeito João Dado tem se reunido frequentemente com as equipes técnicas das Secretarias Municipais para determinar estas ações de forma imediata. Doação de cestas básicas, kits de higiene, álcool gel, máscara, entre outros, estão ocorrendo desde a segunda quinzena de março e seguem por tempo indeterminado.

“Penso que o Poder Público vem cumprindo seu papel de dar assistência aos mais necessitados. Esta é nossa prioridade desde o início do Governo. Em tempos difíceis como este que estamos passando, essa prioridade se tornou ainda mais importante”, disse o Prefeito João Dado.

Alimentos da merenda escolar

Com a suspensão total das aulas nas escolas municipais, desde o dia 23 de março, a Secretaria da Educação encaminhou alimentos perecíveis que estavam programados para a merenda escolar a instituições que atendem famílias carentes.

O trabalho de apoio às famílias dos alunos carentes também vem sendo desenvolvido em parceria entre as Secretarias da Educação e de Assistência Social.

“A Secretaria da Educação tem direcionado os pais dos alunos que vivem em situação de vulnerabilidade para triagem da Assistência Social. Desta forma, se as famílias se enquadram nos critérios definidos, elas podem receber cesta básica de maneira emergencial e, com isso, continuamos a participar ativamente visando a qualidade nutricional na alimentação das nossas crianças”, explicou o Secretário da Educação, Marcelo Batista.

Assistência Social

A equipe de servidores municipais da Secretaria de Assistência Social foi reforçada desde o início da pandemia para atender ao aumento da demanda por auxílios como, por exemplo, a doação de cestas básicas. A Secretaria passou a distribuir senhas para o atendimento e agenda cerca de 50 a 60 pessoas por dia para realização da triagem e análise de documentações.

Até o momento, mais de 500 cestas básicas foram entregues pela Secretaria de Assistência Social às famílias que estão em vulnerabilidade. “Sabemos do momento delicado que passamos. Muitas pessoas estão desempregadas e precisam da alimentação. Faremos nossa parte em ajudar, com cautela para evitar tumultos. Nossa equipe está trabalhando com luvas e máscaras para também oferecer segurança aos munícipes”, disse o Secretário de Assistência Social, Thiago Augusto Francisco.

Documentos necessários

Os interessados no benefício devem apresentar comprovante de endereço (com data de 2020); RG e CPF de todos que moram na casa (crianças que não tiverem os respectivos documentos deverão levar certidão de nascimento); comprovante de renda (carteira de trabalho ou holerite atualizado) e estarem inscritos no Cadastro Único.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-2600. A Secretaria de Assistência Social fica na avenida João Gonçalves Leite, 4705, bairro Jardim Alvorada. Os atendimentos são realizados das 10h às 13h, com agendamento prévio.

Direitos Humanos

A Secretaria de Direitos Humanos também realiza diversas ações de auxílio a pessoas que estão vivendo em situação de rua. Nas últimas semanas, servidores da Pasta, com apoio da Polícia Militar percorreram diversos pontos da cidade, entre eles, as praças Santa Luzia, São Bento e Nossa Senhora Aparecida (Catedral) com objetivo de orientar essas pessoas sobre os riscos que elas correm em permanecer nesta condição. “Sempre oferecemos ajuda, encaminhamentos às entidades que atendem este público, entregamos refeições, passagens para quem não é de Votuporanga voltar à cidade de origem, mas vemos que, infelizmente, muitas dessas pessoas vivem na condição de rua por opção. Nosso objetivo, neste momento, tem sido sensibilizá-los para que retornem às suas famílias e se protejam”, explicou André Figueiredo, que responde atualmente pelo expediente da Secretaria.

Outra ação realizada pela Secretaria de Direitos Humanos foi a entrega e kits de higiene com álcool gel e máscara para entidades que atendem pessoas que vivem nessa situação. Essas ações continuam sendo realizadas durante todo o ano, visto que a Secretaria Municipal de Direitos Humanos tem como principal objetivo garantir a efetivação dos direitos de todos os cidadãos e resgatar autonomia e cidadania.

A Secretaria fica na Rua São Paulo, 3771, na esquina com a Rua Pará, bairro Patrimônio Velho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3422-2770.

Reforço no quadro de servidores da Secretaria da Saúde

Desde a publicação do Decreto Municipal nº 12.151 que instituiu o Estado de Emergência em Saúde Pública, em Votuporanga, assinado pelo Prefeito João Dado no dia 16 de março, o reforço no quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saúde também tem sido intensificado. Neste Decreto, no artigo 6º, ficou determinado que a Secretaria proceda a suspensão do gozo de férias e de licenças e afastamentos remunerados de servidores da Pasta que estejam, por ventura, atuando em outros órgãos municipais ou Poder. A medida teve como exceção servidores que estão de licença por motivos de saúde ou compulsória nos termos da legislação vigente.

No mesmo Decreto, no artigo 10, ficou determinada também a indicação, por cada Secretaria e Autarquia, de pelo menos um Servidor para participar de força tarefa junto à Secretaria da Saúde.

Convocação de novos servidores aprovados em concursos

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Votuporanga vem realizando diversos concursos públicos e, diante da situação de pandemia do Coronavírus, nesta semana, a Prefeitura convocou novos servidores aprovados em concursos já realizados nos anos de 2016 e 2017.

Na área da Saúde, foram convocados novos Agentes Comunitários de Saúde para os bairros Parque das Nações, Vila Paes, São Cosme, Paineiras e Palmeiras, e também um Técnico em Saúde I – Visitação Sanitária.

Os profissionais devem se apresentar junto a Secretaria Municipal da Cidade, localizada na Rua São Paulo, nº 3741, Centro, para apresentação de documentos, manifestação quanto a aceitação da vaga oferecida e a realização de exame médico admissional no dia 13 de abril de 2020, às 8h, sendo que o não comparecimento corresponderá à desistência tácita.