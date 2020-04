Com os dois últimos decretos nesse sentido, 15 segmentos foram liberados

publicado em 09/04/2020

Prefeito liberou mais sete atividades; já são 15 desde o dia 1º

Franclin Duarte

O prefeito João Dado (PSD) editou um novo decreto ontem e afrouxando ainda mais a quarentena em Votuporanga. No documento ele liberou o funcionamento de mais sete setores comerciais. No decreto anterior, de 1º de abril, outros oito segmentos já tinham sido autorizados a voltar ao funcionamento.

A nova regra publicada ontem permite a reabertura de empresas de comércio e oficinas de bicicletas e motocicletas; estabelecimentos que comercializem ou prestem serviços de produtos óticos, odontológicos, ortopédicos e de artigos médicos; e estabelecimentos de comércio de embalagens.

Antes disso, Dado já tinha liberado a abertura de igrejas, lojas de comércio de materiais elétricos e de construção civil; estabelecimentos comerciais de peças e assistência técnica de produtos eletroeletrônicos; estabelecimentos que comercializam, dentre outros itens, peças e acessórios para veículos, máquinas e equipamentos agropecuários; e estabelecimentos de comercialização de veículos novos ou usados.