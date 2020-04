Pesquisa aponta que 8 dos 10 itens com maiores quedas em março foram de Frutas, Legumes e Verduras

publicado em 29/04/2020

A pesquisa de preços da Associação Paulista de Supermercado (APAS) - calculado pela APAS/FIPE - aponta que alguns associados já notaram uma deflação na tabela do leite em abril. Depois de uma alta em março, os dados apontam que o custo para o varejo já caiu.Outra boa notícia está no preço das proteínas. O principal motivo para a redução está na queda de exportações devido à crise mundial do COVID-19. O impacto já pode ser visto também para o consumidor final nas aves e suínos.Em março, o setor de FLV (Frutas, Legumes e Verduras) foram os grandes campeões de deflação – o maracujá, por exemplo, teve queda de -21,52% no preço, sendo que no acumulado do ano o produto já soma -32,18%. Ainda no mês passado, a lista do top 10 é completa com chuchu (-17,33%), pera (-11,02%), repolho (-6,52%), salsa/cebolinha (-5,89%), maça (-4,57%), couve (-4,01%) e batata (-3,48%).Desde o início da pandemia do COVID-19, a Associação Paulista de Supermercado (APAS) orienta seus associados a não aumentarem a margem de lucro praticada anteriormente à crise e apenas repassar os aumentos impostos pela indústria.A APAS também recomenda ao consumidor, quando possível, optar pelos produtos que estão em queda (como os citados) para ajudar a equilibrar o orçamento doméstico e a contribuir com a manutenção dos preços.Sobre a APASA Associação Paulista de Supermercados representa o setor supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento. A entidade tem aproximadamente 1.500 associados, que somam cerca de 4.000 lojas.