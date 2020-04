Semana Santa: os párocos da cidade tentaram de alguma forma se aproximarem dos fiéis e abençoar os ramos nas casas

publicado em 07/04/2020

Os padres Adão dos Reis e Alexandre Pereira da Silva se aproximaram dos fiéis para a bênção dos ramos neste domingo

Lara GioloEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brApós todas as missas estarem suspensas ao público, em virtude da covid-19, o Domingo de Ramos também não foi diferente. Por isso, os párocos de Votuporanga tentaram de alguma forma de aproximar dos fiéis e abençoar os ramos nas casas.As pessoas que quisessem abençoar os seus ramos colocavam os mesmos nas portas ou nos portões de sua residência, e assim, o padre responsável pelo setor passava em um veículo utilitário abençoando todos os ramos.O padre Adão dos Reis, pároco da Paróquia Santa Joana Princesa, localizada na zona Norte de Votuporanga, aderiu a ideia e ao mesmo tempo que abençoava, aceitava doações de alimentos não perecíveis para a pastoral dos Vicentinos.“Nós percorremos cem quilômetros e na medida do possível nós tentamos passar em todas as ruas. Ali a gente pôde receber o carinho das pessoas que estávam com seus ramos em suas casas e em seus portões, foi muito gratificante”, disse o Padre Adão em um vídeo nas redes sociais da Paróquia.Eles arrecadaram mais de uma tonelada de alimentos, que serão destinadas às famílias carentes observadas pela pastoral dos Vicentinos.No distrito de Simonsen, o padre Alexandre Pereira da Silva, responsável pela Pároquia São Cristóvão de Votuporanga, localizada na zona Leste da cidade, também se aproximou dos fiés e abençou os ramos em frente as casas. “Foi uma experiência muito rica, um momento meu e de meus paroquianos”, disse.Todas as ruas do distrito foram percorridas e os fiéis ficaram emocionados com a atitude do sacerdote. “Emoção e gratidão”, disse uma paroquiana. Outra também falou que foi lindo e ao mesmo tempo uma grande bênção. “Somente gratidão para iniciar a Semana Santa”, finalizou.A maior parte das celebrações da Semana Santa está sendo transmitida pelo Facebook de cada paróquia e, por enquanto, não há previsão de quando as missas poderão ser frequentadas pelo público.