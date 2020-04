A exibição será comemorativa aos 100 anos do Expressionismo Alemão

publicado em 08/04/2020

O Pontos MIS (projeto do Governo do Estado de formação e difusão cultural do museu) em parceria com algumas Secretarias Municipais de Cultura do Estado promove o 3º encontro virtual com filme seguido de bate-papo, nesse sábado (11/4), pelo canal do Youtube: Bate-papo de cinema.No encontro virtual desse sábado, a exibição será comemorativa dos 100 anos do Expressionismo Alemão. O filme exibido será “O Gabinete do Dr. Caligari” às 16h30 seguido do bate-papo às 18h, entre nosso oficineiro Carlos Primati, Paulo Biscaia Filho (diretor) e Marcelo Miranda (jornalista e mediador do podcast Saco de Ossos).No último sábado (04/4), foi exibido o segundo encontro virtual desta programação, com a exibição do filme “Bacurau” seguido de bate-papo com o oficineiro Leandro Afonso e o ator Thomás Aquino (o personagem Pacote).As inscrições para o encontro desta semana serão abertas nesta quinta-feira (09/4) através do site do MIS e o link para o filme será encaminhado para os e-mails cadastrados 1 hora antes do horário de exibição. O filme possui quantidade limitada para 100 inscritos (pelo site Vimeo), mas o bate-papo é aberto a todo o público, basta acessar o canal do Youtube do MIS.As inscrições para o filme podem ser realizadas através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPg535_cfuG4oTHtQDRIqB1cz8q15p1Lbkspoflo5lOMeLJA/closedformSOBRE O #MISEMCASAA campanha #misemcasa traz conteúdos em diferentes formatos em todas as plataformas digitais do MIS. A ação acontece em conjunto com o #Culturaemcasa, desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por conta da orientação do Centro de Contingência do Covid-19, que determinou que os equipamentos culturais do Governo do Estado de São Paulo tenham o seu funcionamento suspenso por até 30 dias a partir de 17 de março.