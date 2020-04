Médico da Santa Casa, Antônio Seba Júnior, falou dos sintomas e pediu atenção aos cuidados de higiene com as crianças

publicado em 06/04/2020

As crianças estão em isolamento social e, mesmo assim, podem ser transmissores da doença para seus pais e avós (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Em época de Coronavírus (COVID-19), todo cuidado é pouco com nossos pequenos. As crianças estão em isolamento social e, mesmo assim, podem ser transmissores da doença para seus pais e avós.Por isso, a Santa Casa de Votuporanga entrevistou o médico pediatra Antônio Seba Junior, para orientar os papais. “A criança, quando é comprometida com a COVID-19, na grande maioria das vezes, tem evolução mais favorável comparada com os adultos. Acredita-se que seja devido ao encontro anterior precoce com os tipos de Coronavírus benignos. Os sintomas são: tosse, nariz escorrendo, febre baixa, vômito e diarreia”, explicou.O Dr. Seba Junior ressaltou que, entretanto, alguns pequenos são do grupo de risco. “Não podemos esquecer que há um número grande de crianças com morbidades – outras doenças relacionadas – como paralisia cerebral, diabetes, tratamento oncológico, prematuras com patologias pulmonares e que requerem atenção”, complementou.AfastamentoO profissional enfatizou que os menores devem ficar longe dos avós. “É fundamental manter as atividades de higiene destas crianças. Eles são transmissores para adultos e terceira idade. E em contato com este público, o quadro pode evoluir para mais grave”, disse.Ele orientou que deve-se evitar inalações com soro neste período. “Existem outros vírus que apresentam os mesmos sintomas, como da Influenza que pode desenvolver insuficiência respiratória aguda e grave. Tosse, falta de ar, febre alta são sinais de que os pais devem procurar assistência médica para os pequenos pacientes”, finalizou.