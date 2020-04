Walmi Anoni faleceu aos 79 anos; ele era pai de Paulo Anoni que fez história no futsal votuporanguense

publicado em 18/04/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Da RedaçãoAos 79 anos de idade, o senhor Walmi Anoni, pai de Paulo Sergio Anoni, faleceu neste sábado na Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto, ele era professor aposentado e há anos era vítima de mal de Alzheimer.Walmi era de origem votuporanguense, cidade que morou por toda sua vida e nos últimos dias se encontrava em uma clínica de São José do Rio Preto para tratamento. Teve como último endereço a rua Das Brisas, no bairro Do Café, deixa a esposa Ordalia Guarnieri Anoni, netos e bisnetos, além dos amigos, conhecidos e familiares. O velório e o sepultamento ainda não foram definidos pela família.O jogador de futebol de salão, Paulo Sérgio Anoni, foi um dos mais carismáticos atletas da história do futsal votuporanguense. Habilidoso e altamente técnico, Anoni brilhou nas quadras, principalmente no Campeonato do Votuporanga Clube, que era disputado por equipes da cidade que se reforçavam com atletas federados, inclusive da Seleção Brasileira.