Lara GioloEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brMesmo em tempos de coronavírus, as pessoas buscam comprar peixe na Semana Santa. De acordo com o Procon, a alta dos valores e a maior procura nesse período é comum em todos os anos. Em Votuporanga, a reportagem do jornalA Cidade colheu algumas informações sobre os peixes mais procurados e se eles obtiveram alguma alta no valor.Evandro, responsável por uma peixaria da cidade, disse que não houve aumento no valor dos peixes, e que o único que ocorreu uma diferença no valor é a tilápia, pois ela não é da região, e sim de piscicultura. Atualmente, o seu filé na peixaria custa R$ 37,90 o quilo, já na maioria dos mercados, o valor é de R$ 35,90. “As pessoas procuram sempre o filé dos peixes, pois são os mais fáceis para mexer e não possuem espinhas”, contou.Com a Semana Santa, as pessoas procuram a carne branca por fatores religiosos e em todos os anos isso acontece. Ele lembrou que o bacalhau em muitas famílias é tradição, portanto é um dos mais procurados. A sua média de valor na cidade está entre R$ 45,80 e R$ 65,80 nos mercados.O filé de porquinho é o favorito de muitas pessoas de Votuporanga e na peixaria o seu preço é de R$ 25. Por ser um peixe da região, é difícil encontrá-lo nos mercados.BenefíciosA carne de peixe é rica em vitaminas do complexo B, como a B12 e o ácido fólico. Mas, provavelmente, a maior contribuição dela para o organismo seja o ômega 3. Ele é formado por um grupo de ácidos graxos que ajudam a prevenir doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer.Para escolher bons peixes, é preciso ver se eles estão frescos. As escamas e a carne devem estar bem firmes, os olhos saltados para fora e as guelras vermelhas. No supermercadoe nas peixarias, eles precisam estar sempre imersos em gelo e em boas condições de higiene. Apenas o bacalhau é comprado salgado.