No último crime, que se sabe até então, o homem, que é usuário de drogas, levou um celular e depois o trocou por entorpecentes

publicado em 17/04/2020

Com a loja lotada, o criminoso aproveitou a distração da proprietária e furtou um aparelho celular sem ser notado ( Ilustrativa/Bnews)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, condenou um usuário de drogas por furtar um celular, dentro de uma loja no centro da cidade, para trocar por entorpecentes. Essa é a 22ª condenação de R.L.F. por crimes do tipo.O novo fato aconteceu, de acordo com os autos, em 2016. O acusado entrou na loja, que fica na rua São Paulo, dizendo ser vendedor de sacos de lixo. Com o estabelecimento lotado, ele aproveitou a distração da proprietária e furtou um aparelho celular.Quando a mulher deu falta do telefone, buscou pelas imagens do circuito interno de vigilância o autor do furto e encontrou nas gravações o momento exato em que ele cometeu o crime e depois deixou a loja sem chamar atenção.As imagens foram repassadas à Polícia Civil, que identificou R.L.F. Em seu interrogatório ele também confessou o crime e disse que trocou o aparelho por drogas.“O consumo voluntário de álcool ou drogas ilícitas não exclui a imputabilidade. O delito consumou-se, haja vista que o agente conseguiu ter a posse tranquila, mansa e pacífica da coisa subtraída. Trata-se de contumaz autor de infrações contra o patrimônio, com extensa folha de antecedentes, no total de 21 páginas”, observou Canil ao fazer a dosagem da pena.Diante dos fatos, R.L.F. foi condenado a um ano de reclusão em regime fechado, além do pagamento de dez dias-multa.