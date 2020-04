Foram mais de três horas de apresentação, suficientes para transbordar toda a solidariedade

publicado em 30/04/2020

Cantor destinou alimentos para o hospital onde nasceu

Quando o cantor mais tocado nas rádios e plataformas Gustavo Mioto pede, o público atende feliz! E se for para ajudar a Santa Casa de Votuporanga, o retorno é ainda maior. O artista realizou uma live em prol à UNICEF e à Instituição votuporanguense, que atende 53 cidades da região noroeste.Foram mais de três horas de apresentação, suficientes para transbordar toda a solidariedade. No repertório, sucessos do primeiro DVD que ele gravou na Concha Acústica, além dos hits atuais.Se o jovem é um fenômeno na música, ele também tem um título para chamar de seu: amigo do Hospital. De tudo que foi arrecadado, parte foi destinado para a Santa Casa. Foram sete toneladas de alimentos para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.E não foram apenas mantimentos. Foram destinados: 1 tonelada de água potável, 10.000 copos descartáveis, 2.000 máscaras, 100 unidades de álcool em gel e dinheiro. Tudo em benefício para milhares de assistidos.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Agradecemos imensamente toda equipe do Gustavo Mioto, seu pai Marcos que promoveram essa ação do bem. Não tínhamos dúvidas de que o artista alcançaria muitas pessoas, pelo seu talento, carisma e coração gigante. Também quero agradecer todos que assistiram e doaram. Vocês nos auxiliaram a manter nossos atendimentos com muita qualidade e humanização”, destacou.Luiz Fernando ressaltou toda a solidariedade do cantor. “Essa é a segunda ação do Gustavo em prol de nossa Instituição. Em agosto do ano passado, ele realizou um show, com 100% da renda para nosso Hospital. Na oportunidade, arrecadamos mais R$100 mil, que foram revertidos em benefício para nossos pacientes. Nosso muito obrigado por tamanha generosidade!”, concluiu.