Ação foi organizada em prol das pessoas mais afetadas pela crise provocada pelo coronavírus

publicado em 04/04/2020

Seis pontos de recebimento das doações foram montados e a iniciativa ainda conta com o apoio da PM

Franclin Duarte

Uma ação solidária organizada por membros da sociedade votuporanguense está arrecadando doações de alimentos não perecíveis e de produtos de higiene, que serão distribuídos a entidades assistenciais e famílias castigadas pela crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus. A ação ganhou o reforço até da Polícia Militar.

A “Votu Solidária”, como foi chamada a iniciativa, disponibilizou seis pontos fixos para a recebimento das doações. São empresas espalhadas pelos quatro cantos da cidade com o objetivo de evitar um grande trânsito de pessoas pelas ruas da cidade em razão do novo vírus.

“As dificuldades sociais e econômicas geradas pelo coronavírus fez com que algumas pessoas chegassem realmente a uma situação bastante difícil. Esse é um projeto de pessoas da sociedade de Votuporanga, sem nenhum interesse financeiro ou político, somos apenas pessoas procurando ajudar pessoas”, disse Luciano Melo, um dos organizadores da iniciativa.

Os pontos fixos estão na Antiga Realpec (rua Pernambuco 3246); Victor Celulares (Avenida do Pozobon); Instituto de Geriatria (rua da UPA); Wilson Alinhamentos (na Vale do Sol); Guincho do Faria (na avenida do Assari); e VB Ambiental (na avenida da AABB).

Além de poderem levar as doações até um desses pontos a população poderá contribuir por meio de compras online, onde a pessoa pode comprar pelo site de algum supermercado e mandar entregar em algum dos pontos.