A estudante Fernanda Amorim, de 26 anos, mora há três anos em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos, e falou com A Cidade na série “votuporanguenses pelo mundo”

publicado em 04/04/2020

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Quem conversou pela internet com a reportagem do jornal A Cidade para o especial “votuporanguenses pelo mundo” foi a estudante Fernanda Amorim, de 26 anos, que mora há três anos em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. Ela destacou a atuação do governo local no combate ao coronavírus.

Segundo ela, a cidade onde vive está na terceira semana de quarentena. No estado já são mais de 5.800 pessoas contaminadas e 184 mortes. “A quarentena começou aqui primeiro nas escolas, bares e restaurantes. Mas, mesmo assim os casos aumentavam de 200 a 300 por dia. Até que eles resolveram fazer o “lockdown”, que é quando você tem que ficar em casa e só pode sair para coisas emergenciais e mesmo assim os casos continuavam crescendo”, contou.

Anteontem o governador do estado decretou que ontem começaria a valer a medida de que as pessoas têm que ficar absolutamente em casa, podendo sair para coisas essências, como farmácia e mercado. “Mas se você for pego na rua, fazendo outras atividades, você pode pagar uma multa de mil dólares e quase 12 meses de prisão. Se for um lugar que não deveria estar aberto e denunciarem, essa pessoa vai sofrer a consequência. O pessoal aqui, leva muito a sério até porque o governo apoia”.