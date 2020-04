O recrutamento será todo online e os contratados receberão treinamento remoto em casa

publicado em 04/04/2020

Oportunidade para trabalhar de casa em Votuporanga (Foto: Reprodução/Forbes)

Da redaçãoA Vikstar, referência no segmento de Contact Center e BPO no Brasil, abriu 150 novas vagas de operador de contact center em modalidade home office para atuar junto à unidade da empresa em Votuporanga. O salário corresponde ao piso da categoria (R$ 1.045,00), mais comissão e benefícios (vale-transporte, vale-alimentaçào e plano de saúde). O montante pode chegar até R$ 2 mil dependendo do desempenho do colaborador.As novas posições são para processos de teleatendimento ativo de vendas. Podem participar da seleção candidatos com Ensino Médio completo, com mais de 18 anos, com ou sem experiência. Além disso, é necessário ter computador próprio (configuração mínima: Intel Core i5, 4GB de RAM e Windows 7 Pro) e conexão com Internet de pelo menos 15 Mbps.O recrutamento será todo online, no e-mail selecaovotuporanga@vikstar.com.br ou pelo Whatsapp (17) 99721-0825. Os contratados receberão treinamento remoto da Vikstar.A abertura das vagas é parte do projeto de postos de trabalho home office que a Vikstar já vinha implantando antes do surto de coronavírus e que está sendo ampliado.“O atendimento remoto se faz especialmente importante para evitar o contágio dos nossos colaboradores, permitir a continuidade do atendimento prestado em favor de nossos clientes e resguardar postos de trabalho, num momento em que toda a economia está apreensiva por causa da pandemia”, explica o presidente da empresa, Mário Câmara.O executivo afirma que, além de ampliar a disponibilidade de vagas home office, a Vikstar está implementando outras medidas para resguardar os funcionários do possível contágio com o vírus. Na unidade de Votuporanga, onde trabalham quase 1 mil pessoas, 60% dos colaboradores já estão trabalhando remotamente.Fundada em 2006, a Vikstar, é empresa brasileira referência nos setores de Contact Center e soluções digitais, com foco em gestão de clientes e processos de negócios por canais de voz e não-voz. A Vikstar opera em sete sites, nas cidades de São Paulo, Votuporanga (SP), Londrina (PR) e Teresina (PI), e emprega cerca de 7 mil pessoas em todo o país.