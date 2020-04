Supermercados poderão funcionar os domingos e as atividades religiosas estão novamente liberadas em Votuporanga

publicado em 01/04/2020

O prefeito de Votuporanga, João Dado, publicou um decreto nesta quarta (1º). (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em edição extra do Diário Oficial do Município, o prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, publicou um decreto, nesta quarta-feira (1º), que altera o funcionamento de alguns seguimentos na cidade. O Decreto Municipal nº 12.202, de 31 de março, dá nova redação e acresce dispositivos no Decreto nº12.174, de 21 de março, e alterações posteriores.Desde o início da pandemia, todos os decretos, segundo o Poder Executivo, são de medidas de proteção da Saúde Pública em decorrência novo coronavírus.Conforme o novo texto, ficou revogado o Art. 2º, que suspendia por prazo indeterminado os serviços de estacionamento rotativo em vias, áreas e logradouros públicos do município de Votuporanga.Consta ainda que as atividades coletivas nos templos de qualquer culto ou doutrina, inclusive religiões de matrizes africanas, podem ser realizadas garantindo-se área mínima livre de 2m² por pessoa. De acordo com a Prefeitura, a nova determinação atende a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que suspendeu a liminar que houvera excluído as atividades religiosas do Decreto Presidencial 10.292, de 25 de março de 2020.O decreto alerta que as suspensões de atividades não se aplicam aos seguintes estabelecimentos, desde que respeitadas as normas contidas no Decreto Municipal nº 12.158, de 19 de março: lojas de comércio de materiais elétricos e de construção civil; estabelecimentos comerciais de peças e assistência técnica de produtos eletroeletrônicos; estabelecimentos que comercializam, dentre outros itens, peças e acessórios para veículos, máquinas e equipamentos agropecuários; e estabelecimentos de comercialização de veículos novos ou usados.Na nova determinação, fica reduzido por tempo indeterminado o horário de atendimento ao público nos hipermercados, supermercados, mercados, minimercados, mercearias, quitandas, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, rotisserias, casas de frango, espetarias, sorveterias, lojas de conveniência, pizzarias e assemelhados, de segunda a sábado das 6h às 20h, e aos domingos até as 13h. Aos domingos, após as 13h, os estabelecimentos indicados anteriormente deverão manter-se fechados ao público, apenas sendo permitida a realização de serviços de entrega/delivery.