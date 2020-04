Decreto prevê férias de 6 a 20 de abril, além de um recesso escolar entre os dias 22 e 30

publicado em 01/04/2020

Professores e servidores da rede municipal de ensino estarão de férias coletivas entre os dias 6 e 22 de abril (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Um decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do Município na tarde desta terça-feira, 31, concedeu férias coletivas a todos os servidores da rede municipal de ensino no período de 6 a 20 de abril. Medida idêntica foi adotada por outros municípios da região, como Fernandópolis.

De acordo com o decreto, apenas o secretário de Educação e alguns servidores considerados essenciais para o funcionamento do fluxo de trabalho da secretaria ou que estejam contribuindo na pasta da Saúde em serviços diversos não serão dispensados.