Foram entregues 200 itens para os pacientes da Diálise da Santa Casa

publicado em 20/04/2020

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Votuporanga não para de dar exemplo de solidariedade durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). Doações de equipamentos de proteção individual representam o quanto que a generosidade da população é a nossa “arma” contra a doença.O Clube de Mães da Capela São Vicente de Paula fez uma entrega de máscaras caseiras para a Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga. Ao todo, 200 itens de TNT foram distribuídos para os pacientes.Eles se dirigem três vezes na semana para o Hospital para o tratamento. Os assistidos foram orientados a utilizar as máscaras caseiras apenas durante o transporte até a Instituição e, em seus domicílios, já que se enquadram no grupo de risco por serem portadores de doenças crônicas e a maioria acima de 65 anos.O equipamento deve cobrir totalmente a boca e nariz e ser ajustado ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. “Estamos muito felizes com o apoio de toda a comunidade, em especial do Clube de Mães. As máscaras caseiras, além de eficientes, são um grande aliado no combate à propagação do Coronavírus, protegendo quem usa e outras pessoas ao seu redor”, finalizou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.