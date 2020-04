Fundo Social de Solidariedade e voluntários se uniram para atender a demanda do município e ainda colaborar com a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 22/04/2020

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Prevenção e combate ao Coronavírus (Covid-19). Esta é a meta atual do Fundo Social da Solidariedade de Álvares Florence, que está aproveitando a quarentena para unir forças contra a doença e salvar vidas.Em cada costura, o elo do amor e da generosidade. A equipe do Fundo Social e voluntários se reúnem para a confecção de máscaras caseiras. A demanda que, a princípio, seria apenas para o município, ficou ainda maior.Maristela, Sales, presidente do Fundo Social de Solidariedade, explicou a ação. “Estamos confeccionando estes equipamentos de proteção individual para atender a saúde, servidores e população de Álvares Florence. Entretanto, um voluntário da Santa Casa comentou da possibilidade de estendermos a ajuda também para o Hospital de Votuporanga, o que achei de grande valia”, disse.Foram entregues 160 máscaras para a Instituição. “O Fundo Social, em parceria com a Prefeitura, comprou os tecidos e fez a doação. Estamos recebendo também uma grande quantidade de máscaras cortadas em retalhos, para serem montadas. Agradecemos imensamente a comunidade, que está participando ativamente do projeto”, complementou.Ela destacou a importância de ajudar o Hospital votuporanguense. “Estamos produzindo mais peças. Poder contribuir em um momento como esse é muito gratificante, uma pequena colaboração de coração. A Santa Casa é uma grande parceira do município e atende diariamente a população com muita humanização”, frisou.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Somos privilegiamos de contar com muitas pessoas nesta batalha contra COVID-19. Agradecemos imensamente por cada doação. Esta solidariedade tem chegado até nossos colaboradores, pacientes que sentem todo este acolhimento no enfrentamento da doença”, finalizou.