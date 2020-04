O deputado votuporanguense diz ser a favor da iniciativa que quer reduzir os salários dos deputados em 30% durante a quarentena

publicado em 23/04/2020

Carlão vai votar a favor da redução (Foto: Alesp)

Será apreciado na tarde de hoje, às 14h, o Projeto de Resolução sobre a redução de 30% dos subsídios dos 94 deputados estaduais e outras medidas administrativas emergenciais de combate à pandemia coronavírus (Covid-19). O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), líder do governador João Doria na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, diz apoiar a iniciativa.

O Projeto de Resolução 13/2020 foi apresentado na manhã de ontem pelo presidente da Alesp, Cauê Macris, durante coletiva de imprensa virtual.

Na opinião de Carlão, trata-se de um projeto de extrema importância e urgência. “Se aprovado, o projeto possibilitará uma economia de R$ 320 milhões, que serão revertidos imediatamente para ajudar o Governo do Estado de São Paulo no enfrentamento a crise. Estamos somando esforços para minimizar todos os efeitos em todas as áreas, principalmente saúde e economia”.