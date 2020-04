Vinte e cinco colaboradores estão empenhados em confeccionar aventais para Santa Casa de Votuporanga

publicado em 20/04/2020

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Em uma parte da fábrica da CajuBrasil, duas células de costura e todo o setor de corte mudaram a rotina e não estão confeccionando calças, tops, bermudas, moda fitness. A produção também é voltada para a saúde, mas com foco na proteção e combate do Coronavírus (Covid-19).Vinte e cinco colaboradores foram alocados nesta missão do bem e da solidariedade. O produto final? Avental para os profissionais da linha de frente do atendimento da Santa Casa de Votuporanga. “Diante à situação que acompanhamos e todo o empenho desprendido pela Santa Casa, resolvemos fazer nossa parte e ajudar com o que somos capazes e temos a expertise. Redirecionamos a equipe para agilizar, visto a urgência do momento e a quantidade usada diariamente”, explicou o gerente industrial, Osvaldo Antunes Neto.Para a iniciativa, uma força-tarefa. “Foi algo totalmente atípico. Recebemos o modelo da peça, passei para o setor da modelagem que providenciou o molde, fez o encaixe e já montamos uma piloto. Adequamos ao nosso processo de fabricação e demos início ao corte. Com a matéria-prima enviada, começamos o projeto. Aproveito para parabenizar esse empenho dos colaboradores, que demonstraram total dedicação e engajamento”, complementou.Já foram entregues 440 aventais para o Hospital. “Ainda temos 560 em fabricação, trabalho que nos enche de orgulho”, ressaltou Osvaldo.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a contribuição. “A CajuBrasil é uma empresa votuporanguense, que abraçou a causa do Hospital. Mudou suas rotinas, sua produção com foco em colaborar neste momento tão difícil. Quero agradecer cada um que está envolvido no projeto, que demonstrou amor ao próximo. Essa doação faz a diferença na nossa guerra contra Covid-19”, finalizou.