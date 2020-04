A rua Laureano, localizada no bairro Chácara Aviação e a rua Evangelina Dutra Prado, localizada no bairro Jardim Pinheiros são apenas algumas das citadas

publicado em 24/04/2020

(Foto: A Cidade)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

lara@acidadevotuporanga.com.br

A grande quantidade de buracos pela cidade está irritando os votuporanguenses, que passaram a reclamar nas redes sociais. A rua Laureano, localizada no bairro Chácara Aviação e a rua Evangelina Dutra Prado, localizada no bairro Jardim Pinheiros são apenas algumas das citadas.

A reportagem do jornal A Cidade, esteve nas duas localidades e coletou alguns depoimentos de moradores. Na rua Laureano, os buracos estão logo na esquina com a rua Sebastião Braga. O morador que publicou a reclamação nas redes sociais questionou os vereadores junto com o secretário de obras e ainda disse “Se alguma moto cair aqui, vai sobrar para a Prefeitura”.

Tivemos contato com outro morador da rua, o senhor Manoel Bernandes, que também criticou os buracos e disse que eles estão lá a cerca de seis meses. “Eu moro nessa localidade há 51 anos, antes tínhamos problemas com uma valeta que ficava nessa esquina, a valeta ficou muitos anos, logo no início do mandato do Prefeito Dado, ele arrumou e colocou a canaleta, agora surge os buracos”, disse.

A rua Evangelina Prado Oliveira, se encontra cheia de remendos e uma outra votuporanguense comentou na publicação a respeito “Cidade inteira está cheia de buracos, só remendo não adianta”.

Essa rua, está realmente em uma situação complicada. As rachaduras e os remendos fazem parte da vida dos moradores da localidade. A casa da Lurdes Mistron fica nas proximidades e de acordo com ela, os buracos foram remendados a cerca de dez dias e ainda assim o trajeto está ruim. Em tão pouco tempo, os remendos já estão afundados. “O asfalto é de má qualidade”, disse Lurdes.