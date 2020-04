Foram arrecadados mais de R$3 mil em dinheiro, 10 mil máscaras e três toneladas de alimentos para a Santa Casa

publicado em 29/04/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Com apoio da Apravel, Net Rubi, Cerveja Petra, V1, Rádio Cidade e Espeto Du Cheff, a atração contou com mais de três mil visualizações. O show despertou muita solidariedade e amor ao próximo. Os artistas arrecadaram mais de R$3 mil em dinheiro, 10 mil máscaras e três toneladas de alimentos para a Instituição, única que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. “Marcão Braz e a Arlete Lima nos procuraram para ajudar as entidades e, prontamente, atendemos o pedido. Foi uma tarde do bem, possível graças à grande parceiros e amigos que contribuíram!”, disse o cantor Bruno.



Ele reforçou o isolamento. “Fiquem em casa. A gente está por uma ação maior, mas se previna contra Coronavírus, use álcool em gel. Fé em Deus que tudo vai passar e estaremos ainda melhores e mais fortes”, complementou.



O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Bruno e Humberto são talentos de casa, conscientes da realidade das entidades, especialmente do nosso Hospital. Grandes parceiros, que se disponibilizaram a promover uma live de sucesso. O resultado é a doação, que será revertida em benefícios para os pacientes”, disse.

Foram mais de três horas e meia de apresentação online, divertida e de muita música boa! O sábado já valeu à pena pela alegria, mas o propósito foi além do entretenimento. Os cantores Bruno e Humberto fizeram uma live em prol à Santa Casa de Votuporanga e a ONG dos Animais.