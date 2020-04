Transmissão ao vivo aconteceu no facebook do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista

publicado em 29/04/2020

Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista e secretário da Educação de Votuporanga, durante a transmissão da live (Foto: Reprodução/Facebook)

Em época de muitas dúvidas e desafios globais, a educação também precisou se inovar e encontrar novas alternativas para continuar com a sua missão de transformar a vida das pessoas. Nesta quarta-feira (29/4), o Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista – ADE Noroeste Paulista promoveu uma live para discutir a gestão municipal da educação em tempos de pandemia.Com transmissão pela página do Arranjo no facebook, Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista e secretário da Educação de Votuporanga-SP, conversou com educadores e gestores de 65 municípios integrantes do grupo e também de outras cidades brasileiras. “Compartilhamos experiências e soluções que estão sendo apresentadas por órgãos estadual e federal, para contribuir com esse desafio que está sendo vivenciado por todos nós”, explicou Marcelo.O fórum online contou com a interação de profissionais da educação, que destacaram as vivências atuais, como Eva Moreira, de Votuporanga, que comentou sobre este momento, “aprendendo, se reinventando. As crianças sentem nossa falta”. Ana Paula Neves, de Votuporanga-SP, destacou que “é um grande desafio, pois teremos que reaprender nossas práticas”.De Jales, Roze Soares lembrou que “são fundamentais essas informações para a nossa prática”. Outro ponto importante levantado pelos participantes foi a importância dos professores na rotina das famílias. “Podemos deduzir que mesmo diante de tantos meios tecnológicos que podemos utilizar, o fator humano é essencial”, pontuou.A transmissão está disponível na página do ADE no facebook (www.facebook.com/adenoroestepaulista). Novos encontros virtuais devem acontecer para orientação de gestores e educadores. Marcelo finalizou reforçando que “ninguém ficará para trás. É momento de calma e de pensar novas estratégias”.