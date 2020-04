A empresa de Votuporanga suspendeu as atividades da indústria e permanecerá apenas com a loja até a situação se normalize

publicado em 16/04/2020

A empresa suspendeu suas atividades e dispensou 78 colaboradores em razão da crise acentuada pelo coronavírus. (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Mar Rio, empresa votuporanguense com mais de 38 anos no mercadode moda praia, não resistiu à crise imposta pelo coronavírus e suspendeu suas atividades. Ao todo, 78 pessoas perderam o emprego. Apenas a loja da fábrica, na avenida Nasser Marão, deve permanecer em funcionamento, apesar de ainda estar fechada por força dos decretos estadual e municipal.Fundada em 1983, em Votuporanga, a Mar Rio já chegou a oferecer mais de 200 vagas de emprego em sua indústria têxtil e a estar presente em mais de 1.100 pontos de venda, em 80% do território nacional, além de 20 outros países.Ela ganhou notoriedade no mercado nacional e internacional graças ao seu foco em oferecer um produto de estilo diferenciado, modelagem confortável e qualidade, figurando, inclusive, como uma das marcas preferidas de muitas celebridades brasileiras.Nos últimos meses, no entanto, a crise abarcou os negócios e o coronavírus surgiu como o golpe final. Funcionários com mais de 35 anos de carreira tiveram que ser dispensados, sendo que, essa semana, as últimas 44 pessoas que ainda estavam na empresa assinaram a rescisão de seus contratos.Em contato com o jornal A Cidade, um dos representantes da empresa, Geraldo José dos Santos, disse que os trabalhos foram suspensos e serão retomados tão logo a situação volte à normalidade.“É lamentável e muito triste ver tudo isso acontecer, não só com a gente, mas com várias empresas. Mas logo tudo isso vai passar e retornaremos às atividades normais com a recontratação do nosso pessoal”, disse o empresário.