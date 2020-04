Associação Comercial de Votuporanga começa a divulgar esta semana, em suas redes sociais, lojistas que mantiveram vendas online e delivery

publicado em 09/04/2020

Desde o início das mudanças de rotinas causadas pela pandemia do Coronavírus em todo o País, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV está buscando alternativas que contribuam com os empresários. Esta semana, a entidade lançou uma nova ferramenta: a divulgação em seus perfis nas redes sociais dos associados que estão com vendas online e delivery, após Decreto Municipal ordenar o fechamento temporário dos estabelecimentos.Todos os lojistas foram convidados a informar os canais de atendimento e, na sequência, essa informação será compartilhada com centenas de usuários que acompanham as novidades da ACV por meio do instagram (@acvotuporanga) e facebook (www.facebook.com/acvnet).“A cada dia estamos em busca de soluções para contribuir com os nossos empresários. Já conseguimos, por meio do diálogo com o prefeito João Dado, a flexibilização da abertura do comércio, em alguns setores. Esses estabelecimentos que podem funcionar, devem respeitar as regras, como evitar aglomeração, disponibilizar dispositivos de prevenção, entre outras”, comentou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.Quanto aos demais estabelecimentos que mantém fechados o atendimento ao público, podem realizar o trabalho interno, além das vendas online e delivery. O novo decreto publicado esta semana, pelo governo estadual, estendeu até o dia 22 de abril a quarentena para a população paulista.