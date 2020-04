A Usina de Asfalto instalada no terreno do DER tem também atendido outros municípios da Comarca

publicado em 01/04/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Além de atender a demanda de Votuporanga, a Usina de Asfalto instalada no terreno do DER tem também atendido outros municípios da Comarca. Este sucesso vai de encontro com a recém instalada Usina Fotovoltaica no município, que é considerada a maior do Brasil.