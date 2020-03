Cidade subiu de posição com 91,35 de nota; ranking foi divulgado na manhã desta quinta-feira (5/3), em São Paulo e contou com a presença do Prefeito João Dado

publicado em 06/03/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga subiu novamente de colocação no ranking do Programa Município Verde Azul (PMVA) 2019, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. O Município avançou sete colocações e ficou na 16ª posição entre 92 cidades certificadas, com 91,35 de nota. Esta é a 10ª vez consecutiva que Votuporanga é classificada no Programa, sendo a melhor colocação conquistada na Gestão do Prefeito João Dado.O resultado foi divulgado em evento na manhã desta quinta-feira (5/3), em São Paulo, e contou com a presença do Prefeito João Dado e dos servidores municipais da Saev Ambiental, a interlocutora do Programa em Votuporanga e Chefe da Divisão de Limpeza Pública, Elizabeth Rodrigues Dias do Prado, o Chefe do Departamento de Meio Ambiente, Otaniel Richard Pereira de Oliveira Silva; a Chefe da Divisão de Licenciamento Ambiental, Vanda Aparecida Bazzo; do Coordenador do PMVA, José Walter Figueiredo Silva; do Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Marcos Penido; do Subsecretário de Meio Ambiente Eduardo Trani; do Deputado Estadual e Líder de Governo, Carlão Pignatari, e do Governador João Doria.Centro de Apoio e Educação AmbientalSegundo o Superintendente Adjunto da Saev Ambiental, Marcelo Marin Zeitune, uma das ações que contribuiu para a colocação foi a implantação do Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque “Maximino Hernandes”. “É um local destinado para a prática de ensino-aprendizagem e formação de postura e pensamento crítico com relação às temáticas ambientais. É uma opção de lazer e turismo que oferece uma valorização do verde e proporciona o contato com a fauna e flora. Sem dúvidas, foi um dos projetos que elevou a posição de Votuporanga no Programa”.Entre os fatores que também contribuíram para a classificação estão os Ecotudos instalados em três pontos da cidade, 100% de abastecimento de água e esgoto tratado e o gerenciamento dos resíduos sólidos com a Coleta Seletiva.De acordo com o Superintendente da Autarquia, Waldecy Bortoloti, o Município segue se destacando. “A colocação de Votuporanga demonstra que estamos caminhando cada vez mais para a melhoria. A Saev Ambiental realiza diversas ações contínuas voltadas ao meio ambiente que contribuem para o reconhecimento”.Para o Prefeito João Dado, a classificação é motivo de orgulho para o Município. “É o belo trabalho sendo realizado pelos servidores municipais que faz com que Votuporanga se destaque no âmbito estadual na área de gestão ambiental. Parabenizo os servidores da Saev Ambiental, que contribuem para o desenvolvimento e melhoria do Município”.Programa Município Verde AzulLançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Programa Município VerdeAzul – PMVA tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.Assim, o principal objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo.