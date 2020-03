O boletim epidemiológico foi divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 16/03/2020

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Atualmente o Município de Votuporanga possui 11 casos suspeitos para Covid19 e nenhum caso positivo, sem histórico de viagem, porém com contato com casos suspeitos ou contato de viagem ao exterior.Segundo o boletim epidemiológico, divulgado entre faixa etária, há um caso suspeito entre 5 a 9, sendo feminino. De 20 a 29, há um homem e uma mulher, já de 30 a 39 há um menino. Na faixa etária de 40 a 49, há um homem e duas mulheres. Por fim, de 50 a 59, há dois homens e duas mulheres. Todos os casos são suspeitos.No Brasil, conforme última atualização do Ministério da Saúde, existem 1913 casos suspeitos e 200 confirmados. No Estado de São Paulo 1125 casos suspeitos e 136 casos confirmados.