publicado em 25/03/2020

Foram investidos R$ 1 bilhão, para a aquisição de 75 milhões de doses da vacina (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da RedaçãoIniciou nesta segunda-feira, a campanha nacional de vacinação contra a Gripe em Votuporanga. Ao todo, foram recebidas 5,2 mil doses para imunização. Nessa primeira etapa, os idosos e os trabalhadores da saúde são públicos prioritários. Mais duas etapas serão realizadas para públicos diferentes.No primeiro dia da campanha, todas as doses do município foram aplicadas e, nesse momento, a Secretaria da Saúde aguarda o recebimento de novas remessas para aplicação, que devem chegar ainda esta semana. Os pontos de vacinação foram bem distribuídos por toda cidade, para que não haja aglomerações de pessoas e todos possam tomar suas vacinas sem mais preocupações.Um dos modos aderidos para vacinação é o de receber a aplicação da vacina de dentro do próprio veículo ao estacionar perto do posto de saúde. Assim, a pessoa não possui nenhum contato com o ambiente frequentado por várias pessoas. Isso foi e está sendo uma grande solução para todos, seja no aspecto de praticidade como no de prevenção.De acordo com o Ministério da Saúde, para alcançar o público de 67,6 milhões de pessoas em todo o país, a meta é vacinar pelo menos 90% de cada uma dessas etapas até o dia 22 de maio. Também foram investidos R$ 1 bilhão, para a aquisição de 75 milhões de doses da vacina.A vacina contra Influenza, não tem eficácia nenhuma contra o novo coronavírus, mas poderá auxiliar os profissionais da saúde na exclusão do diagnóstico para o Covid-19.A etapa seguinte da campanha terá início no dia 16 de abril, com o objetivo de vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança. A última fase, que começa no dia 9 de maio, dará prioridade a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.