publicado em 31/03/2020

Vítima foi identificada como Anísio Fontes, de 54 anos. Ele foi atingido por um caminhão e sua motocicleta foi arrastada por cerca de 200 metros (Foto: CosmoramaWeb)

Foi sepultado ontem, 31, em Valentim Gentil, o corpo de Anísio Fontes, de 54 anos. Ele é a vítima do acidente envolvendo uma Honda/Biz, com placas de Votuporanga, e um caminhão de Fernandópolis, na altura do quilômetro 527, da rodovia Euclides da Cunha, sentido Valentim Gentil/Votuporanga, na tarde de anteontem.A Polícia Científica foi ao local para averiguar as circunstâncias do acidente, mas, de acordo com as informações iniciais, Anísio estaria saindo do acostamento quando foi colhido pelo caminhão.A motocicleta em que ele estava ainda chegou a ser arrastada por aproximadamente 200 metros e pegou fogo. Uma unidade do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas. O veículo ficou completamente destruído e partes de sua carenagem ficaram espalhadas pela pista.