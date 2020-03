Segundo o Padre Gilmar Margotto, as igrejas seguirão o decreto do bispo Dom Moacir para a prevenção nas atividades

publicado em 20/03/2020

Por conta da prevenção, a encenação da Via Sacra deste ano, na Concha Acústica da cidade, também foi suspensa (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brMuitas alterações em atividades culturais e religiosas foram suspensas e/ou canceladas para prevenir a propagação do coronavírus na cidade. A Catedral de Votuporanga cancelou a encenação da Via Sacra como forma de impedir a aglomeração de pessoas durante os ensaios e o ato.O padre Gilmar Margotto disse ao jornal A Cidade que a Via Sacra é uma encenação que é realizada todos os anos na Concha Acústica, então, mediante a situação em que o município e o Brasil se encontram, o cancelamento do ato religioso é a melhor forma de prevenir a disseminação e aglomeração de pessoas.Questionado sobre o novo Decreto Municipal nº 12.158, publicado pela Prefeitura de Votuporanga, onde recomenda que templos de qualquer culto ou doutrina suspendam as atividades, o padre Gilmar afirmou que a igreja está, constantemente, em contato com as autoridades, no entanto, as missas serão realizadas mediante o decreto publicado pelo bispo Dom Moacir.No decreto do bispo Dom Moacir, durante as celebrações, está suspenso alguns rituais comuns, como os cumprimentos de “boas-vindas”, o abraço da paz e o costume de rezar o Pai Nosso de mãos dadas. A Sagrada Comunhão será distribuída aos fies apenas sob a espécie de pão.Conforme o padre Gilmar explicou, também foram suspensas as reuniões de fiéis diocesanas e regionais, que serão remarcadas posteriormente. Da mesma forma, o decreto suspendeu os mutirões de confissões nas regiões pastorais, para não colocar em risco a saúde dos fiéis e dos sacerdotes.“Estamos seguindo as recomendações do decreto já publicado pelo bispo Dom Moacir. Caso haja a publicação de um novo decreto ou alguma alteração, iremos informar a população se houver a suspensão das missas ou não”, disse.O Decreto do bispo Dom Moacir tem o prazo indeterminado ou até que haja a determinação contrária da Diocese de Votuporanga.