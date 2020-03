Medidas de higienização foram intensificadas no local, além da disponibilização do álcool gel em vários pontos da Unidade para os doadores, e a utilização de máscaras por parte dos funcionários

publicado em 24/03/2020

Medidas de higienização foram intensificadas, além da disponibilização do álcool gel em vários pontos da Unidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga pede a população para que não deixem de doar sangue neste período de quarentena ao Coronavírus (Covid-19). O número de doações que já era baixo, vem sofrendo uma queda drástica por razão da pandemia. Neste momento, mesmo com a orientação de permanecer isolado, é preponderante que as pessoas continuem doando sangue.Assim, o serviço afirma que todo o procedimento é feito em um ambiente seguro. Medidas de higienização foram intensificadas, além da disponibilização do álcool gel em vários pontos da Unidade, e a utilização de máscaras por parte dos funcionários.É válido destacar para população que a Unidade de Coleta de Sangue é um serviço voltado para a captação de sangue, e não realiza exames de sangue ou outro tipo. Por conta dos casos suspeitos de Coronavírus em Votuporanga, as pessoas procuram o local, erroneamente, na tentativa de fazer o procedimento.As doações são realizadas às terças-feiras, das 15h às 18h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h. Ainda é possível doar todo primeiro sábado do mês, das 8h às 11h. O interessado, portanto, deve comparecer diretamente no próprio local, anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. Mais informações pelo (17) 3423-2986.No ato da doação, o doador deve apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.A Unidade de Coleta de Sangue da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga compõe os serviços do Hemonúcleo de Ribeirão Preto através do Contrato de Gestão do Município com a Santa Casa.A Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga captou em 2019, 1.965 bolsas de sangue e 209 cadastros de medula foram inseridos ao Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea). Naquele período, 2.466 pessoas estiveram no local interessadas em doar sangue. Lembrando que o interessado pode ser voluntário para a doação de sangue, doação de medula ou ambos. A doação de sangue é 100% voluntária e beneficia qualquer pessoa independente de parentesco com o doador.Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens quatro. Caso esteja tomando algum tipo de medicação, é importante levar o nome do remédio e apresentá-lo na unidade de coleta.Não é recomendada a doação nos seguintes casos: o candidato que teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade; portadores de hanseníase, malária, doença de chagas, HIV, diabetes ou câncer; quem tenha feito tatuagem ou colocado piercing nos últimos 12 meses; quem fez ou faz uso de drogas ilícitas ou mantém relações sexuais de risco; está com febre, gripe ou infecção; ingeriu álcool até três dias antes da doação, entre outros impedimentos.Antes de doar é importante: dormir bem por pelo menos 6 horas; evitar jejum e fazer refeições leves e não gordurosas; evitar uso de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; e não fumar uma hora antes.