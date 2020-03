Estudantes passaram pelo Museu da Imagem e do Som (MIS Experience) e pelo Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB)

publicado em 03/03/2020

As turmas visitaram duas exposições (Foto: Unifev)

As turmas do Ensino Médio do Colégio Unifev estiveram, na última sexta-feira (dia 28), visitando as exposições Leonardo Da Vinci: 500 anos de um gênio e Egito Antigo: do cotidiano à eternidade, realizadas no Museu da Imagem e do Som (MIS Experience) e no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), respectivamente.Na oportunidade, os alunos estiveram acompanhados pelo Prof. Me. Fábio Martins (Literatura), pelo Prof. Me. Paulo Stipp (História), pela Profa. Fernanda Luizi (Inglês) e pelo colaborador do Colégio Lucas Morilhas. Durante o tour pelo MIS Experience, os estudantes conheceram a vida e o legado de Da Vinci, como as suas principais obras e réplicas de máquinas do artista. No CCBB, as turmas foram apresentadas às esculturas, pinturas, objetos e sarcófagos de uma das civilizações mais antigas e importantes do mundo, o Egito.De acordo com a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, é essencial que os alunos adquiram repertório cultural em atividades extracurriculares ainda durante o período de formação escolar. “O Colégio sempre organiza viagens que possibilitem a vivência daquilo que é aprendido dentro da sala de aula. Muitas vezes, o processo de absorção de conhecimento e de criação do pensamento crítico, começa com experiências educativas e interativas extraclasse”, destacou.ESPAÇOS CULTURAIS EM SÃO PAULOO MIS Experience é o novo equipamento cultural do Estado de São Paulo com foco em exposições imersivas. Foi criado a partir de uma parceria do Museu da Imagem e do Som, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, e a TV Cultura.Por sua vez, os Centros Culturais Banco do Brasil (CCBBs) contam com programações que abrangem artes cênicas, cinema, exposições, palestras, seminários e música, entre outros. Em 25 anos de atuação, os CCBBs receberam mais de 74 milhões de visitantes, com a realização de 3,6 mil projetos e mais de 12 mil eventos, consolidando-se como um dos principais centros culturais do cenário brasileiro e internacional.