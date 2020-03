Medida é válida apenas no âmbito municipal, e visa evitar a aglomeração de pessoas, no sentido de adotar medidas de proteção

publicado em 24/03/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Atendendo à Deliberação nº 185, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, prorrogou os prazos para indicação de condutor infrator, defesa de autuação, recurso em 1ª instância e pagamento de boletos com desconto, inicialmente, até 15 de maio de 2020, para os vencimentos a partir de 13 de março de 2020.Vale ressaltar que a medida da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança é válida apenas no âmbito municipal, e visa evitar a aglomeração de pessoas, no sentido de adotar medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19).Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, por meio do telefone (17) 3422-3042 e/ou e-mail (transito@votuporanga.sp.gov.br).