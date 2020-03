Até sexta-feira, quando foi emitido o último boletim, seis pacientes estavam em internação no hospital

publicado em 28/03/2020

Informativo confirmou a internação de nove pacientes por suspeita de coronavírus

Subiu para nove o número de pacientes internandos na Santa Casa de Votuporanga com suspeita de coronavírus. A informação é do último boletim informativo divulgado pelo hospital na tarde deste sábado, 28. Até sexta eram seis internações por suspeita da doença.De acordo com o material, dos nove pacientes, três estão em estado grave, na UTI (Unidade de Terapia Intensivas) e respirando com a ajuda de aparelhos. Os outros seis estão estáveis em ala isolada.Ainda de acordo com o informativo os internados são de Américo de Campos (1), Valentim Gentil (1), Parisi (1) e Votuporanga (6).