publicado em 03/03/2020

A plataforma de visualização de exames tem conquistado os usuários (Foto: Santa Casa)

Facilitar o dia a dia dos pacientes da Santa Casa de Votuporanga. Este é um dos objetivos do site da Instituição, lançado no início do ano. O portal possui visual interativo, fluído e mais clean e, em um mês, já faz parte da na rotina dos internautas.A plataforma de visualização de exames tem conquistado os usuários. Os resultados de análises laboratoriais e de diagnóstico por imagem (raio-x, tomografia e ressonância magnética) estão disponíveis no site 24 horas após os exames.Para acessar este serviço, basta acessar www.santacasavotuporanga.com.br, clicar em “Resultados”, depois em “Cadastrar”. Será enviado um token/código de acesso por e-mail, o qual deverá ser inserido na página para validação do cadastro.Mas atenção! Para os exames de imagem, existe uma particularidade no sistema utilizado. Além de funcionar apenas no Internet Explorer, é necessário seguir um passo a passo de configuração do navegador, que se encontra na própria página de cadastro ou no endereço https://www.santacasavotuporanga.com.br/scv/exames/manual_imagem.pdfTudo isso é possível graças à uma integração entre o portal e os sistemas internos utilizados pelo Hospital. Os setores de laboratório, Raios-x e Laudos fazem parte do processo. “Para que os resultados apareçam no site, foi necessário redesenhar o fluxo desses setores, para que os mesmos fossem executados com mais agilidade e sincronismo”, afirmou o gerente do setor de TI (Tecnologia e Informação), Daniel Martinez.Ele ressaltou os benefícios. “Os usuários podem acessar os exames sem sair de casa, sem a necessidade de ir até ao Hospital para solicitar uma cópia física dos mesmos, com isso, é menos burocracia para eles e menos gastos com impressões para a Santa Casa. Para os médicos, além de sempre terem os resultados em mãos, é possível visualizar as imagens com qualidade diagnóstica, pois a ferramenta é a mesma utilizada pelos profissionais internos da Instituição”, disse.Todos os resultados ficam armazenados em banco de dados, com prazo indeterminado. “Outro recurso que também traz comodidade aos usuários é a possibilidade de solicitação de prontuário pelo site. Antigamente existia a necessidade de realizar a solicitação pessoalmente no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) da Santa Casa. Agora, se solicita no endereço eletrônico”, contou.Daniel ressaltou as tecnologias do novo portal. “Foi desenvolvido utilizando o que há de mais recente no que diz respeito a tecnologia de desenvolvimento para plataformas WEB. Além disso, nos baseamos em algumas pesquisas que mostram quais são os melhores e mais aceitáveis layouts de sites para WEB, com isso, foi possível desenvolver um visual interativo, fluído e mais clean. Ouvimos diversos pacientes, usuários, colaboradores, coletando as sugestões e necessidades de cada um, a fim de construir uma ferramenta que trouxesse benefícios para todos os envolvidos” finalizou.