publicado em 20/03/2020

Lia Marques, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Sindicato dos Empregados no Comércio de Votuporanga (Sincomerciários) está atento a tudo o que está acontecendo no setor por conta da pandemia do novo coronavírus. Uma das recomendações é trabalhar com o mínimo possível de funcionários.De acordo com a presidente do Sincomerciários, Lia Marques, o Sindicato recomenda que os patrões deem férias aos funcionários que tiverem dias vencidos; se o trabalhador estiver tossindo, é recomendado que o empregador mande a pessoa para casa. “Mas não é para ir direto para o hospital, porque pessoas sem os sintomas não estão nem entrando”, comentou.A líder dos comerciários contou que todos estão muito preocupados com a situação. Ela acredita que se algo mais grave acontecer, o prefeito João Dado tomará medidas mais drásticas. “O que nós podemos fazer é tirar horário especial. Algumas empresas pedem para funcionar em um sábado, em um domingo, e isso já está proibido”, explicou.Lia reforçou a recomendação de dar férias aos funcionários, principalmente se a empresa tiver um número razoável de pessoas trabalhando. “Funcionário em excesso? Dá férias, negocia, os dois sindicatos estão abertos para qualquer problema que a empresa precisar”, falou.A presidente esclareceu que aguarda a medida provisória do governo federal, que deverá regulamentar a redução de salário e jornada. “Com isso, teremos amparo legal”, observou.No Sindicato, os associados têm atendimento com dentista, fisioterapeuta e aulas de pilares, porém, por conta da pandemia, os serviços foram interrompidos por tempo indeterminado. “E lá no Sindicato nós estamos com o mínimo possível de funcionários, porque não queremos contaminar ninguém e nem ser contaminados, então estamos com o quadro reduzido drasticamente, só com três funcionários”, revelou.Lia destacou que o coronavírus está causando um transtorno muito grande no país. “Mas com o apoio de todos, vamos vencer os obstáculos, porque juntos somos mais fortes”, concluiu.