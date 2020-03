180 bolsistas do programa Votuporanga em Ação participarão da ação

publicado em 06/03/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, com o apoio da Câmara Municipal e do CONSEG, realizará uma cerimônia especial ao Dia Internacional da Mulher dedicada aos bolsistas do projeto social Votuporanga em Ação, que acontecerá nesta sexta feira (6/3), às 8h, no Plenário Octávio Viscardi da Câmara Municipal.A cerimônia contará com a palestra ministrada pela Coronel Helena dos Santos Reis que falará sobre o tema violência contra a mulher para 180 bolsistas do Programa. De acordo com André Figueiredo, que responde pelo expediente da Secretaria de Direitos Humanos, o objetivo da palestra é orientar essas bolsistas a identificar a violência contra a mulher e tomar as medidas necessárias, se vier acontecer.Coronel Helena dos Santos ReisNascida no dia 28 de janeiro de 1970, em São José do Rio Preto, a militar brasileira é ex-Secretária Chefe da Casa Militar e Coordenadora da Defesa Civil do Estado de São Paulo, e foi a primeira mulher negra a deter um cargo no alto escalão do Governo Paulista.