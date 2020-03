A ação visa ajudar essas pessoas a sair da condição de rua e garantir o cumprimento dos direitos de todos os cidadãos

publicado em 24/03/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga realizou no último final de semana (21 e 22/03) mais uma ação para auxiliar pessoas que vivem em situação de rua e vulnerabilidade social, com o apoio da Policia Militar. A equipe percorreu diversos pontos da cidade, entre eles, a praça Santa Luzia, a praça São Bento e a praça Nossa Senhora Aparecida (Catedral).O objetivo do ato visa intensificar o auxílio a essas pessoas a sair da condição de rua, mostrar o risco que elas podem estar correndo vivendo nessa situação.Nas abordagens, a equipe fez um cadastro dessas pessoas e ofereceram alimento e abrigo temporário. Das 15 abordagens realizadas, 12 foram de pessoas que residiam em Votuporanga, 2 de pessoas que receberam passagens para ir embora, pois não residiam na cidade, e uma foi encaminhada para casa abrigo e posteriormente internada em uma clínica de recuperação para tratamento alcoólico.Essas ações vão continuar sendo realizadas durante todo o ano, visto que a Secretaria Municipal de Direitos Humanos tem como principal objetivo garantir a efetivação dos direitos de todos os cidadãos e resgatar autonomia e cidadania.A Secretaria fica na Rua São Paulo, 3771, na esquina com a Rua Pará, bairro Patrimônio Velho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3422-2770.