Estudo TELESCOPE durará até dezembro de 2020 e envolverá atendimento remoto em UTI adulto de hospitais públicos e filantrópicos pelo Brasil

publicado em 20/03/2020

(Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga acaba de anunciar uma parceria com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein para participação no estudo multicêntrico TELESCOPE (Comparison of TELE-critical care versus uSual Care On ICU Performance), focado em telemedicina.O TELESCOPE, coordenado pelo Einstein por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS), é um projeto aprovado pelo Ministério da Saúde que visa estudar os benefícios da tele-UTI, ou seja, da realização de visita à distância em unidades de terapia intensiva (UTIs) de adultos de hospitais públicos e filantrópicos.Nos últimos anos, o uso da telemedicina em pacientes criticamente doentes ganhou grande relevância. Diversas formas de atuação da tele-UTI são possíveis desde a obtenção de segunda opinião para casos específicos até à monitorização de sinais vitais e atuação em tempo real sobre os pacientes, passando pela visita multidisciplinar diária conduzida por profissional médico especialista remotamente localizado.A Santa Casa participará voluntariamente do estudo para contribuir para a obtenção de evidências de alto impacto para o conhecimento científico.