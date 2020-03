O jornal A Cidade entrou em contato com os responsáveis pela dispensa da profissional

publicado em 27/03/2020

Na conversa, ela fala sobre o trabalho em relação ao coronavírus no município e cita a secretária da Saúde de Votuporanga, Márcia Reina (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUma profissional da área da saúde, que tralhava no Mini-hospital Fortunata Germana Pozzobon, foi demitida após um áudio seu vazar no WhatsApp. Na conversa, ela fala sobre o trabalho em relação ao coronavírus no município e cita a secretária da Saúde de Votuporanga, Márcia Reina.O jornal A Cidade entrou em contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, que, por meio da sua OSS (Organização Social de Saúde), é responsável pela contratação dos profissionais. No entanto, o hospital disse apenas que a “Organização Social de Saúde – Santa Casa de Votuporanga não comentará o assunto”.Nas redes sociais, circula a carta de dispensa da mulher. Consta no texto que a OSS rescindiu o contrato de trabalho da profissional por justa causa por “incontinência de conduta ou mau procedimento; violação de segredo da empresa, qual seja colaboradora áudio através do WhatsApp com informações confidenciais da empresa e se referiu a secretária da Saúde de maneira ofensiva, com palavras de baixo calão”. “Assim, restam configurados motivos suficientes para rescisão de seu contrato de trabalho por justa causa. Solicitamos a entregar sua carteira de trabalho para a devida baixa, e materiais de propriedade da empresa”, concluiu.