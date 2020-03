Foram 100 pastas de dente e escovas, que serão entregues para os pacientes da Instituição

publicado em 25/03/2020

A Igreja destinou 100 pastas de dente e 100 escovas, que irão auxiliar na produção de kits de higiene (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A doação é uma forma de colocar a fé em prática. Quem contribui com seu dinheiro, seus bens ou seu tempo ajuda outras pessoas e mostra o amor de Deus. É uma maneira de servir a Deus e às pessoas à nossa volta. É nisso que a 1ª Igreja Batista acredita, sendo um importante parceiro da Santa Casa de Votuporanga.A Igreja destinou 100 pastas de dente e 100 escovas, que irão auxiliar na produção de kits de higiene. Os voluntários Alvimar Marques e Roberto Martins Marques estiveram no Almoxarifado com a colaboração.Os materiais de higiene serão utilizados pelos pacientes internados do Sistema Único de Saúde (SUS). “Fazemos parte do dia a dia do Hospital. Estamos sempre atentos às necessidades da Instituição e realizando ações em prol daqueles que mais necessitam. Entendemos que essa é a nossa missão como cristãos”, disse Alvimar.Já foram feitas várias doações da comunidade para Instituição como longarinas para o Pronto Socorro, cadeiras de roda, uniformes e colchões de casca de ovo e pneumáticos para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de roupas e calçados para o Bazar do Bem. “É a nossa oportunidade de não deixar os ensinamentos de Jesus na teoria. Estamos exercendo o amor ao próximo”, complementou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou a importância destas arrecadações. “A comunidade religiosa nos auxilia muito. Sentimos todo amor, acolhimento e diferença que eles fazem em nossa assistência. Mais do que doações, eles se dedicam pelo próximo com trabalhos voluntários, nos ajudando na humanização dos atendimentos. Agradecemos todo apoio da Igreja Batista em nome de centenas de pacientes e acompanhantes”, finalizou.