Campanha Natal do Bem teve parte da renda para o Hospital votuporanguense

publicado em 05/03/2020

A empresa destinou recurso da campanha Natal do Bem, visando contribuir com Hospital (Foto: Santa Casa)

A Pinheiral Home Center iniciou o mês de março com muita solidariedade e amor ao próximo. A empresa destinou recurso da campanha Natal do Bem, visando contribuir com Hospital, que atende 70% dos pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS).A ação foi realizada em dezembro nas quatro unidades da Pinheiral (Votuporanga, Cosmorama e Valentim Gentil), com promoções de 33 itens de materiais de construção, churrasqueiras, lavadoras, entre outros. Foram arrecadados R$5.095 com a comercialização destes produtos, que serão utilizados para a manutenção dos atendimentos.O diretor responsável pelo Marketing, Marcos Vinicius, esteve no Hospital e foi recepcionado pelo provedor Luiz Fernando Góes Liévana. Marcos Vinicius explicou a iniciativa. “Selecionamos vários produtos para a promoção como pisos, revestimentos, porcelanatos, torneiras, gabinetes de cozinha, lâmpadas, churrasqueiras, cadeiras plásticas, escadas de alumínio, mangueiras, tomadas. São peças muito procuradas e bastante acessíveis. Cada compra rendia R$1 para o Hospital. Foi um mês de bastante movimento e quisemos contribuir com essa justa causa”, afirmou.Ele ressaltou a importância da Santa Casa. “É uma Instituição com credibilidade, que assiste tão bem nossa região. A Pinheiral visa a responsabilidade social e o Hospital é uma entidade que abrange 53 municípios. Queremos contribuir ainda mais, sabendo que quem ganha são os pacientes”, complementou.O provedor agradeceu a iniciativa. “Essa é a segunda edição do Natal do Bem, que traz importantes recursos para nossa Instituição, nos ajudando a manter os atendimentos com qualidade e humanização. Agradeço os diretores da Pinheiral, em especial Marcos Dutra, que é da Irmandade. Desejo que essa parceria se repita por muitos anos, pensando em quem mais precisa”, finalizou.