Cidade

Novo decreto altera o atendimento no comércio em Votuporanga

Na tarde desta quarta-feira (25), por meio do Decreto Nº 12.186, o prefeito de Votuporanga, João Dado fez alterações no funcionamento do comercio local

publicado em 25/03/2020

O decreto desta tarde dá nova redação ao Decreto Nº 12.174, de 21 de março de 2020 (Foto: A Cidade)

Na tarde desta quarta-feira (25), por meio do Decreto Nº 12.186, o prefeito de Votuporanga, João Dado fez alterações no funcionamento do comercio local. Agora, a Prefeitura permite que sejam entregues (ou retiradas no local) comida em bares, espetarias, sorveterias, restaurantes, lojas conveniência, entre outros estabelecimentos.



Também foi alterado o horário de funcionamento dos supermercados, que a partir de hoje será das 6h às 20h, e os estabelecimentos poderão funcionar – fechados para clientes – aos domingos, quando podem fazer entregas de encomendas.



